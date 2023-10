Foro Italico, messa in sicurezza dei marciapiedi tra Duca D’Aosta e Ponte Milvio

Sono partiti i lavori di riqualificazione dei marciapiedi e dello slargo del Lungotevere Maresciallo Diaz nel tratto compreso tra Ponte Duca D’Aosta e Ponte Milvio, in entrambe le direzioni di marcia. Le lavorazioni, eseguite dal Dipartimento Csimu di Roma Capitale, sono effettuate dalle 7.30 alle 16 senza intralcio alla viabilità. L’intervento, svolto da una squadra di 6 operai, prevede il rifacimento dei marciapiedi con ripavimentazione e ripristino dei cigli in quota, una durata di circa 5 mesi e ha un costo di 330mila euro del bilancio capitolino.

“Proseguono i lavori di manutenzione della città – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini -, in questo caso si tratta di un cantiere di riqualificazione dei marciapiedi, per permettere a pedoni e utenze fragili un transito in sicurezza. La zona di Ponte Milvio è già stata teatro di importanti lavori lo scorso anno, quando l’intero piazzale e la via Cassia, fino a all’incrocio con via Oriolo Romano, sono stati oggetto di un’ampia risistemazione. Anche in questa occasione procediamo arrecando minore ostacoli possibili alla circolazione, lo scopo – conclude Segnalini – è rendere le nostre strade più sicure e percorribili per tutti”.

“Il cantiere appena aperto, per cui ringrazio l’Assessora Segnalini e il Dipartimento CSIMU, interessa una delle zone più centrali del nostro territorio, di grande traffico automobilistico e in cui si svolgono molti eventi sportivi e culturali durante tutto l’anno. Intervenire con la riqualificazione completa dei marciapiedi significa garantire sicurezza ai pedoni e alle categorie fragili. Come sempre, con l’Assessora municipale Luigia Chirizzi seguiremo da vicino l’intera programmazione“, dichiara il presidente del Municipio XV Daniele Torquati.