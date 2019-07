Formiche,sospesi ex direttore e tecnico

Sospesi dal servizio con privazione dello stipendio. E’ la decisione assunta dal Collegio Provvedimenti disciplinari sul caso delle formiche all’ospedale San Giovanni Bosco. Al termine di un “approfondito lavoro di ricostruzione dei fatti – si legge in una nota della Asl Napoli 1 Centro – il Collegio Disciplinare ha definito la sospensione dal servizio per Giuseppe Matarazzo (direttore sanitario del San Giovanni Bosco all’epoca dei fatti contestati) e per Claudio Pucillo (già assistente tecnico del nosocomio). A Matarazzo è stata comminata la sanzione di un mese di sospensione dal servizio, a partire dal prossimo 16 luglio e con la privazione della retribuzione. A carico dell’assistente tecnico Claudio Pucillo la sospensione dal servizio è per 4 mesi di sospensione dal servizio con decorrenza, a far data dal prossimo 4 luglio