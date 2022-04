Cagliari, 29 aprile 2022 – Si terrà lunedì 2 maggio alle ore 10.00 la conferenza stampa di presentazione del nuovo Master di II livello dell’Università di Cagliari in Gestione e Sviluppo delle risorse umane istituito in collaborazione e con il cofinanziamento dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL). La conferenza stampa, in programma nella sede dell’Assessorato del Lavoro a Cagliari in via S. Simone 60, sarà anche l’occasione per fare il punto sugli altri percorsi di alta formazione finanziati dalla Regione, in particolare sui due master in Ingegneria dei sistemi aerospaziali e in Security awarness, frutto sempre dell’accordo tra l’assessorato del Lavoro, tramite Aspal, e l’Università di Cagliari in collaborazione con il Distretto aerospaziale della Sardegna (DASS). Oltre all’Assessore Alessandra Zedda sarà presente il direttore generale di Aspal, Maika Aversano e l’amministratore unico del CRS4 e Presidente DASS, Giacomo Cao.