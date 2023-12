Formazione-lavoro premiati centinaia di giovani

“Il territorio bellunese è ricco di intelligenza del saper fare, di persone abituate a rimboccarsi le maniche, ad impegnarsi. Premiare con borse di studio centinaia di studenti bellunesi meritevoli, festeggiare i ragazzi che hanno acquisito il titolo di operatore o il diploma professionale di tecnico del Centro per la Formazione e la Sicurezza di Belluno (CFS)- Scuola Edile di Belluno è motivo di orgoglio e allo stesso tempo di fiducia”.

Così l’Assessore regionale all’Istruzione, Formazione, Lavoro Elena Donazzan intervenuta ieri sera, giovedì 15 dicembre, all’evento al Teatro Comunale di Belluno dal titolo “I giovani protagonisti di un futuro sostenibile. Cortinabanca e C.F.S.- Belluno premiano il merito”.

“Interessanti le testimonianze portate da due giovani, il campione mondiale dei piloti indipendenti di Superbike Alex Bassani, 24 anni, che ha trasmesso ai tanti giovani presenti in sala grande energia, raccontando su come, per arrivare al successo, sia necessario sperimentare, a volte anche sbagliare, perché è l’unico modo per imparare e vincere. E poi la storia di determinazione del vicentino Riccardo Girardello che è venuto a Belluno in roulotte per frequentare per un anno il corso IFTS, Istruzione e Formazione Tecnica Superiore per “tecnico gestione e organizzazione del cantiere edile”. Percorso che prevede formazione in aula e laboratorio, ma anche 400 ore di tirocinio, coinvolgendo 20 aziende”, conclude l’Assessore.