Oggi un convegno internazionale nella sede dell’Università delle

LiberEtà di Udine

Udine, 27 mag – L’apprendimento permanente è una priorità delle

politiche della Regione che in questo senso si è mossa ancora

prima della forte accelerazione impressa dalla pandemia, avviando

un progetto pilota anticipatore di molte misure messe in campo

solo di recente dalla Comunità Europea. In coerenza coi principi

dell’Unesco e delle learning cities, il percorso adesso continua

spedito con l’obiettivo di creare una rete interdisciplinare dove

formazione, scuola, lavoro e orientamento si compenetrino,

rafforzandosi vicendevolmente.

Lo ha sottolineato questa mattina l’assessore regionale alla

Formazione e Istruzione intervenuta a Udine al convegno

internazionale “Learning city in Friuli Venezia Giulia” promosso

dall’Università delle LiberEtà di Udine.

L’esponente dell’Esecutivo si è soffermata sul gran numero di

luoghi di apprendimento e arricchimento quotidiano “non formale”

che caratterizzano l’intero territorio del Friuli Venezia Giulia,

che si può considerare perciò una vera e propria grande “aula a

cielo aperto”. L’obiettivo della Regione è quello di mettere in

rete questi luoghi (naturali dispensatori di continua conoscenza)

e di mettere in rete le associazioni e i sodalizi che si occupano

di favorire l’acquisizione di competenze a tutti i livelli e a

tutte le età. La finalità è di sfruttare l’importante vantaggio

competitivo che porta con sé il nostro territorio, a favore della

crescita costante di tutta la comunità del Friuli Venezia Giulia.

L’assessore alla Formazione e Istruzione ha sottolineato

l’importanza del contributo fornito al progetto regionale delle

learning cities dalla città e dal Centro Multidisciplinare di

Modi’in, dall’Unione delle municipalità israeliane e

dall’Università delle LiberEtà di Udine. Dal 2019, questa

virtuosa collaborazione ha portato all’avvio di un progetto

pilota finalizzato a sperimentare il modello delle learning

cities in alcuni comuni del Fvg, a partire dalla città di

Trieste, sotto il coordinamento dell’Amministrazione regionale,

riservando particolare attenzione agli interventi volti a

rivitalizzare l’apprendimento nelle famiglie e nelle comunità.

Tra le finalità c’è anche la democrazia della formazione continua

e della conoscenza, insieme alla demolizione di antistorici dogmi

del passato legati all’esclusività dell’apprendimento scolastico

che termina col passaggio al mondo del lavoro; in questo la

Regione è stata lungimirante, attivandosi con progetti specifici

anche a favore di persone che si trovano in condizioni di

marginalità e di difficoltà per i quali l’accesso alla formazione

per tutto l’arco della vita risulta essere più difficoltoso.

ARC/PT/pph