Forfora: cosa è vero, e cosa no, su questo problema di capelli

Quello della forfora è un problema che riguarda tantissime persone, sia uomini che donne, e che rappresenta spesso una vera e propria fonte di disagio.

La presenza visibile di queste piccole scaglie tra i capelli, o anche sugli abiti, è in effetti antiestetica, di conseguenza è del tutto legittimo desiderare di eliminarne ogni traccia.

Relativamente alla forfora vi sono alcune credenze piuttosto radicate a livello di credenza comune, alcune vere, altre del tutto infondate, andiamo dunque a scoprire le principali per avere un quadro più chiaro di che cosa sia, effettivamente, la forfora, e di come la si possa contrastare con successo.

La forfora è sempre indice di scarsa igiene

Falso. La forfora non è indice di scarsa igiene, o meglio non necessariamente: se una persona non dovesse lavare i capelli per lungo tempo è sicuramente più probabile che divengano visibili delle scaglie di forfora, ma la problematica può essere visibile anche laddove si faccia lo shampoo tutti i giorni.

La forfora, infatti, è dovuta ad un processo di rinnovamento cellulare del tutto fisiologico, processo che in alcuni soggetti può tuttavia rivelarsi più veloce rispetto alla norma.

Per eliminare la forfora basta lavare più spesso i capelli

Falso. Sicuramente aumentare il numero di lavaggi rappresenta una buona regola per chi ha l’esigenza di eliminare la forfora, ma non garantisce il raggiungimento dell’obiettivo, e ciò è coerente con quanto già detto.

Per eliminare la forfora è necessario utilizzare dei prodotti specifici e soprattutto bisogna agire andando a contrastare la reale causa alla base del problema: effettuare lavaggi frequenti con uno shampoo poco efficace, o non adatto alle caratteristiche del proprio cuoio capelluto, potrebbe rivelarsi non solo inutile, ma persino controproducente.

Per eliminare la forfora basta utilizzare uno shampoo antiforfora

Dipende dal caso. Utilizzare un buon shampoo antiforfora, scegliendolo tra i prodotti commerciali acquistabili in un comune supermercato, può essere sufficiente in alcuni casi, ma è tutt’altro che raro, purtroppo, che il problema permanga.

Tale inefficacia può essere dovuta, fondamentalmente, a due ragioni: i prodotti sono di scarsa qualità, come anche inadatti alle caratteristiche dei propri capelli e del proprio cuoio capelluto, oppure la forfora è dovuta a cause specifiche che richiedono un approccio mirato.

Lo stress può favorire lo svilupparsi della forfora

Vero. Lo stress può favorire lo svilupparsi della forfora, e a confermarlo è anche una fonte autorevole quale il primo centro medico tricologico italiano, Tricomedit Group, in un approfondimento dedicato appunto a come eliminare la forfora.

Tra gli altri fattori esterni che possono avere, da questo punto di vista, una certa influenza, il centro medico tricologico menziona anche un’alimentazione poco equilibrata, degli squilibri ormonali e, come già detto, l’uso di prodotti di scarsa qualità o non adatti alla propria capigliatura.

La forfora è dovuta sempre alla secchezza del cuoio capelluto

Falso. L’eccessiva secchezza del cuoio capelluto può sicuramente essere tra le cause di formazione della forfora, ma non è la sola, anzi il problema può verificarsi anche laddove la condizione del cuoio capelluto sia diametralmente opposta, ovvero laddove vi sia un’eccessiva secrezione di sebo.

Il sebo in eccesso, infatti, favorisce la proliferazione di funghi e batteri, e ciò può creare un ambiente favorevole allo sviluppo della forfora.

Anche per questo motivo, dunque, è fondamentale avere un quadro chiaro, per capire quali siano le cause dello specifico caso, evitando di utilizzare prodotti che, sebbene siano presentati come “anti-forfora”, sono destinati a rivelarsi inefficaci.

Per eliminare la forfora, non è necessario sottoporsi ad una visita tricologica

Dipende dal caso. Come detto in precedenza, l’uso di prodotti di qualità e adatti alle caratteristiche dei propri capelli può essere sufficiente per ottenere dei buoni risultati, ma se il problema persiste, un controllo tricologico è assolutamente opportuno.

La gamma di fattori che possono favorire lo sviluppo della forfora, infatti, è molto varia, e la grande maggioranza delle persone non ha né le competenze e né gli strumenti per individuare autonomamente le cause alla base del proprio problema.

È emblematico, da questo punto di vista, il fatto che la forfora possa essere dovuta anche dall’eccessiva presenza di funghi quale Malassezia furfur: cause come queste, è evidente, sono individuabili solo tramite degli scrupolosi esami tricologici.