Forex Trading: perché è essenziale saperlo fare

Uno dei più sani principi nel mondo degli investimenti finanziari è quello di non lasciarsi dominare dalle emozioni: non menarsi in qualsiasi cosa possa attirare la nostra attenzione, non abbandonare una posizione solo perché diventa complessa ed esige più tempo e dedizione, restare su un solo mercato fin quando non lo si padroneggia a sufficienza.

In poche parole, crearsi una safe zone di investimento è essenziale, sia esso costituito dal mercato azionario, dagli investimenti su criptovalute, materie prime o forex market.

In questo articolo, tuttavia, andremo ad analizzare quale sarà il passo successivo e perché, se non ci si investe già, il forex market deve rientrare tra le tue priorità.

Forex Market: il mercato delle valute

Il Forex Market, acronimo di FOreign EXChange Market, è il più grande mercato finanziario del mondo per volumi di scambio e liquidità giornaliera, dove investitori istituzionali e traders privati investono sulle variazioni dei tassi di cambio tra coppie di valute.

La maggior parte delle monete ha nel dollaro la propria unità di riferimento, motivo per cui la maggior parte delle volte vi troverete a fronteggiare e valutare asset come GBP/USD, ovvero sterlina inglese (Great Britain Pound) e dollaro americano.

Oltre alle valute principali, ve ne sono poi anche di minori, come USD/BRL, ovvero dollaro/real brasiliano. Ovviamente, meno è nota la moneta e più risulta difficile fare una previsione accurata delle variazioni dei tassi di cambio in quanto meno analisti si concentrano sul titolo e reperire informazioni utili è più difficile.

In generale, per gli utenti alle prime armi consigliamo di non rischiare con il mercato delle valute minori nonostante per molte di esse la leva può essere estremamente seducente: un pensiero che può aiutarvi a desistere in questi casi è che a leve elevate non si associano unicamente potenzialità di profitto maggiori ma anche rischi più elevati e, nel caso di perdita, pagamenti spesso esorbitanti.

Muoversi con cautela e prudenza è essenziale anche se pensate di aver capito quale investimento fare!

Cos’è il Forex Trading?

La domanda che sorge spontanea dopo aver compreso in grandi linee di cosa si tratta è: come investo sul Forex Market? cos’è il forex trading?

Il Forex trading è la possibilità di investire sul mercato forex avendo a disposizione capitali ridotti e una connessione ad internet.

Investire sul Forex Market ha molti punti in comune con le operazioni che si possono fare sugli altri mercati finanziari: come per quelli, infatti, bisogna inizialmente trovare un broker specializzato in questo tipo di operazioni.

A tal proposito ti consigliamo 24Option per il semplice motivo che, oltre a fornirti il miglior manuale di trading online presente sul web, scaricabile gratuitamente in PDF una volta completata l’iscrizione, ti fornisce anche segnali forex gratuiti.

I segnali forex sono alcuni tra gli strumenti più validi di cui puoi disporre durante le tue sessioni di trading proprio in quanto costituiscono analisi ausiliarie alle tue valutazioni, che puoi impiegare per stime e considerazioni più precise.

Detto questo, una volta individuato il broker giusto, il resto è relativamente semplice: si tratta di studiare per bene il settore per imparare a muoversi correttamente e con dimestichezza: apprendere in quali orari è meglio fare trading, quali sono i migliori titoli sui quali iniziare e quali operazioni risultano essere meno rischiose di altre.

Perché è importante?

La motivazione sottostante al nostro suggerimento di iniziare a fare trading sul Forex Market deriva dal fatto che le variazioni dei tassi di cambio delle valute influenzano praticamente tutti i mercati.

Sia che si stia investendo in borsa che sul mercato delle criptovalute o delle materie prime, l’andamento della valuta influenza sia l’azienda che in quel paese ha molte delle sue sedi produttive sia della materia prima che con quella valuta viene scambiata, per non parlare del valore stesso delle criptovalute.

In pratica, investendo sul Forex sarai capace tu stesso di meglio cogliere e comprendere alcuni eventi che potrebbero rivelarsi cruciali per investire altrove.