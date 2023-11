Fontina e tartufo protagonisti all’Hotellerie de Mascognaz

L’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali informa che prosegue la proficua collaborazione tra la Regione Valle d’Aosta e la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba per la promozione dei rispettivi prodotti di eccellenza nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto dalle parti con il coinvolgimento di diversi partner dei rispettivi territori.

Sabato 25 novembre, la Valle d’Aosta ha ospitato un importante appuntamento del vasto programma di iniziative promosse dalla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba per la 93° edizione dell’evento. Nel magnifico contesto dell’Hotellerie de Mascognaz, insieme di chalet storici in pietra, a quota 1.800 metri di altitudine, al cospetto del Monte Rosa, con la collaborazione dell’Assessorato dell’Agricoltura, si è tenuta un’analisi sensoriale del Tartufo, Tuber magnatum Pico, accompagnata da una degustazione di Fontina DOP e di una selezione di vini valdostani DOC, seguita da una cena realizzata dallo Chef Luigi Taglienti, già stella Michelin del Ristorante IO Luigi Taglienti di Piacenza.

Sempre nell’ambito della collaborazione, rappresentanti della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba hanno fatto parte, venerdì 24 novembre, della Giuria di eccellenza per la degustazione delle migliori forme di Fontina d’alpeggio dell’edizione 2023 del Concorso Modon d’Or.

“Questi momenti di collaborazione ci confermano quanto sia necessario intensificare l’azione di promozione del nostro ricco paniere di prodotti, sottolineandone la genuinità e la qualità. Indubbiamente il confronto con il Piemonte, sia dal punto di vista politico, sia comunicativo è importante per trattare tematiche che interessano il settore agricolo da vicino. – afferma l’Assessore Marco Carrel – Eventi come questo sono una vetrina importante e uno stimolo a fare sempre meglio. La Fontina e il racconto dell’analisi sensoriale che illustrava il lavoro e la passione dei nostri agricoltori hanno entusiasmato una platea eterogenea e molto interessata a scoprire meglio la Valle d’Aosta e questo ci incoraggia.”