FONDO EMERGENZA CULTURA, la biblioteca provinciale di Frosinone tra gli enti destinatari del contributo ministeriale

La biblioteca provinciale di Frosinone è tra gli enti destinatari del contributo ministeriale per l’acquisto di nuovi testi.

Con il Decreto del Ministro della Cultura n. 8 del 14 gennaio 2022, infatti, è stata prevista una quota del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di 30 milioni di euro da destinare al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria, tramite l’acquisto di libri, da parte delle biblioteche, presso le librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti nel territorio provinciale o metropolitano.

La richiesta presentata dalla biblioteca provinciale di Frosinone è stata accettata e finanziata per un importo pari a 8.732,17 euro.

Sul sito https://gare.provincia.fr.it è stato pubblicato l’avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità da parte delle librerie presenti sul territorio provinciale a fornire i libri che la biblioteca provinciale di Frosinone acquisterà utilizzando il suddetto finanziamento. La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato all’avviso e indirizzata a protocollo@pec.provincia.fr.it entro le ore 12 del prossimo 29 agosto.

“Grazie all’impegno e al prezioso lavoro del responsabile Benedetto Volpe – è il commento del presidente Antonio Pompeo – la biblioteca provinciale di Frosinone continua ad essere un punto di riferimento culturale importante per il territorio e come tale merita di essere valorizzato e sostenuto. Grazie a un nuovo finanziamento ministeriale ottenuto, il patrimonio librario potrà essere arricchito di nuovi testi e documenti e per questo diventare ancora di più un luogo prezioso di consultazione e approfondimento non solo per gli studenti e per gli appassionati ma per tutti i cittadini della provincia”.