FONDI: SORPRESO CON LO STUPEFACENTE. UN ARRESTO

foto da carabinieri Siena

in data 09 settembre 2020, ore 09,00 circa, in fondi (lt), i militari dell’arma del luogo traevano in arresto, nella flagranza del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, un 46enne nato in india, senza fissa dimora, di fatto domiciliato in fondi (lt).

il prevenuto, alla vista dei militari operanti, tentava di disfarsi di quattro involucri contenenti complessivamente 25 grammi di eroina, che venivano tempestivamente recuperati e sottoposti a sequestro. l’arrestato, espletate le formalità di rito, nella mattinata odierna sarà condotto per la celebrazione del rito direttissimo innanzi all’autorita’ giudiziaria.