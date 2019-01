Fondi – Esplode bomba carta, auto in fiamme nella notte

I Carabinieri della Tenenza di Fondi, sono dovuti intervenire ieri notte in via Olbia a causa di un’auto esplosa

I residenti di via Olbia, sono stati svegliati in tarda notte da un forte boato causato dall’esplosione di una bomba carta. Subito sono iniziate le segnalazioni ai carabinieri che sono giunti sul posto assieme ai vigili del fuoco. Hanno trovato in fiamme una Volkswagen Golf, che dopo essere stata spenta è stata sequestrata. Son in corso le indagini per capire chi ha fatto esplodere la bomba.