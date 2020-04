Fondazione Sardegna stanzia 2,4 milioni

Approvato dal comitato di indirizzo il bilancio consuntivo della Fondazione di Sardegna

Il risultato conseguito dalla gestione di bilancio ha consentito per l’anno in corso di destinare a favore del territorio regionale un importo complessivo pari a 27 milioni di euro, dei quali 18,6 milioni ripartiti tra i tradizionali settori di intervento, dalla cultura allo sviluppo locale. La Fondazione ha inoltre destinato risorse pari a 6 milioni per l’istituzione di un fondo da destinare ad erogazioni strategiche e multisettoriali da utilizzarsi nel triennio 2020-2022. Il Comitato di Indirizzo ha nominato anche il Cda per il triennio 2020-2022: insieme al presidente Antonello Cabras ci sono Luciana Fancellu, Marianna Orrù, Salvatore Rubino e Marco Zoppi.