Fleximan: Sabotaggi degli Autovelox in Veneto – Sindaci Cedono di Fronte al Misterioso Vendicatore

Il Ritorno di Fleximan: Nuovo Sabotaggio a Villa del Conte

Fleximan ha colpito nuovamente, questa volta a Villa del Conte, nell’Alta Padovana, abbattendo un altro autovelox. La tecnica utilizzata è simile agli attacchi precedenti, ma questa volta c’è un elemento nuovo: un cartello lasciato accanto al palo abbattuto, con la scritta “Fleximan sta arrivando” in caratteri cubitali.

L’Escalation dei Sabotaggi: I Sindaci Si Arrendono

Nel Padovano, gli autovelox abbattuti sono ormai 13, con 5 attacchi solo nell’ultima settimana. I sindaci veneti, di fronte a questa escalation di sabotaggi, iniziano ad arrendersi. Sarah Gaiani, sindaco di Villanova e presidente della Federazione dei Comuni del Camposampierese, annuncia che l’autovelox non sarà riparato. La strada in questione ha già un altro dispositivo, e il dissenso delle persone va preso in considerazione.

Decisioni dei Sindaci: Una Riflessione Necessaria

Il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, decide di non reinstallare nulla, dopo l’abbattimento del suo autovelox con esplosivo il 9 agosto. Molti comuni cedono di fronte a Fleximan, ma c’è chi riflette. Massimo Cavazzana di Tribiano propone un dialogo con la popolazione e la possibilità di attivare l’autovelox in fasce orarie specifiche.

Azioni di Fleximan: Una Comunità Divisa

Il misterioso vendicatore degli autovelox ha messo fuori uso numerosi dispositivi, portando alcuni sindaci a rinunciare alla reinstallazione. Tuttavia, non tutti cedono: Michele Domeneghetti di Corbola ha sostituito il suo autovelox a distanza di un mese dall’attacco, dichiarando che non si può darla vinta ai criminali.