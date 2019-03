Flash mob nel Ponente

Ieri sono scesi in piazza nel lungomare Canepa diversi residenti rappresentanti del Comitato Lungomare Canepa, Comitato Cornigliano, Comitato Borzoli e Fegino e del Comitato Palmaro. Diverse le scritte sugli striscioni: “Vogliamo vivere”, “Il Ponente è a cuore di Genova, rispettatelo”, “ A Levante il water fronte,a Ponente i depositi petrolchimici”; tuttavia lo slogan dell’evento era “Il ruggito del Ponente”.

I residenti sono preoccupati perché la zona potrebbe evolversi in una superstrada cittadina, proseguimento della Guido Rossa. I lavori preoccupano da diversi punti di vista: i cittadini chiedono la realizzazione di una galleria fonoassorbente, al fine di proteggere il resto del Ponente da inquinamento atmosferico ed acustico. Diversi residenti della zona infatti si sono lamentati perché non riuscivano a dormire a causa del rumore e delle vibrazioni.

I cittadini della zona hanno aggiunto «Non si tratta di infrastrutture vecchie, qui è tutto in costruzione ma non c’è un progetto di riqualificazione per il territorio: adesso, finché i lavori sono in corso, le soluzioni sono a portata e vorremmo che si tenesse maggiormente in conto la salute dei residenti. Sarebbe opportuno cambiare rispetto la vivibilità del territorio: la città continua anche superata la Lanterna. Noi abitiamo qui, non possiamo aspettare ancora: finalmente il Ponente è unito per dire no all’inquinamento. Ci avete tolto il mare, lasciateci almeno la salute».