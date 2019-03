Fiumicino, trans sequestrata e violentata per ore in un’abitazione: arrestati tre uomini

E’ stata avvicinata e poi attirata in un’abitazione di Isola Sacra

Una transessuale di 28 anni è stata violentata per ore da un branco di tre uomini, in un’abitazione di Fiumicino. I tre animali, sulla trentina, sono stati arrestati a Fiumicino dai Carabinieri con l’accusa di violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona e detenzione di sostanze stupefacenti. La trans è stata avvicinata a Roma e condotta in una casa di Isola Sacra, di proprietà di uno degli aggressori, per una prestazione da pattuire. Invece il suo destino è stato ben diverso: il branco ne ha abusato per ore, dopo averla sequestrata e rinchiusa.

La transessuale è riuscita a liberarsi e ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri, i quali hanno avviato le indagini e ricostruito quanto era successo. La vittima è stata poi medicata al Nucleo di cure primarie di Fiumicino e successivamente all’ospedale Grassi di Ostia. Nell’abitazione sono state trovate sostanze stupefacenti.