Firenze. Serbo in manette per aver segregato e promessa in sposa sua figlia minorenne

Condanna a 13 anni di reclusione

Il cinquantenne serbo era stato arrestato il 14 Settembre di un anno fa con l’accusa di aver segregato in casa la figlia di soli 13 anni e per averla promessa in sposa in cambio del pagamento di 15mila euro.

Il Tribunale di Firenze nella giornata odierna, lo ha condannato a 13 anni di reclusione con l’accusa di “riduzione in schiavitù”.

La ragazzina sarebbe stata chiusa in casa dal 2013 al 2016.

Il ragazzo a cui il serbo aveva promesso in sposa la figlia, è un connazionale residente in Francia di etnia rom.

La tredicenne era riuscita a chiedere aiuto tramite la chat di un videogioco, ad un coetaneo residente in Sicilia, nel frattempo per evitare il matrimonio, avrebbe cominciato a mangiare senza limiti per poter così ingrassare e non piacere al “fidanzato”.

I legali del 50enne durante il processo, hanno affermato che ciò che dice la ragazza è pura invenzione.