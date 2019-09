Firenze: borracce gratis per i bambini

Il Comune di Firenze distribuirà borracce gratis ai bambini che inizieranno la prima elementare.

2mila 600 borracce da 400 ml solo nel Comune di Firenze. Oltre 3mila saranno quelle negli altri Comuni. Si tratta della nuova iniziativa per combattere lo spreco di plastica.

Si chiama “L’Acqua del Sindaco arriva nelle Scuole”, ed è frutto di una collaborazione tra Publiacqua e il Comune di Firenze.

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha presentato l’iniziativa insieme al presidente di Publiacqua Lorenzo Perra e l’assessora all’educazione Sara Funaro. Nardella l’ha definita: “Un’iniziativa che rientra nella nostra idea di città sostenibile, partiamo dai più piccoli per sensibilizzarli sempre più sul tema dell’ambiente. Partiamo dalla formazione sull’uso corretto dell’acqua per combattere lo spreco e l’uso della plastica, per far diventare Firenze la capitale italiana del ‘plastic free'”.

Il primo giorno di scuola ci saranno anche i presidenti di Quartiere e il presidente di Publiacqua. Perra ha spiegato che: “Il progetto delle borracce a scuola è già approvato per i prossimi cinque anni”. Funaro inoltre ha aggiunto che: “Andremo a consegnarle ai bambini spiegando l’importanza dell’uso dell’acqua pubblica e della borraccia per evitare l’utilizzo della plastica”.