La Lazio torna a prendersi i 3 punti in campionato e al successo fuori casa, fermando la striscia di 6 risultati utili consecutivi della Fiorentina. Al Franchi finisce 2-1 per i biancocelesti che vincono una partita aperta dal terzo gol del Tucu Correa e ripresa subito dopo dal mancino di Chiesa. Decisivo il cambio di Inzaghi che inserisce Lukaku: il belga, che non scendeva in campo dal 20 gennaio scorso contro il Napoli, pennella il cross-vittoria sulla testa di Immobile che firma il 10° gol in campionato. Nel XXI secolo solo quattro volte un giocatore ha raggiunto la doppia cifra di gol in Serie A entro le prime nove giornate: Toni nel 2005/06, Dybala nel 2017/18 e sempre Immobile nel 2017/18. Al 95′ Caicedo sbaglia il rigore del 3-1 nel recupero, che non incide sul risultato finale. La Lazio sale a 15 punti (sesta) staccando proprio la Fiorentiina, ferma a 12.

Inzaghi tira un sospiro di sollievo ai microfoni dopo la partita di Glasgow :”Orgoglioso di questi ragazzi: reagire così alla sconfitta con il Celtic non era facile. Il rigore battuto da Caicedo? Ha deciso Immobile: sappiamo tutti quello che Felipe sta facendo per noi”

Montella sul presunto fallo di Lukaku su Sottil, da cui inizia l’azione che porta al definitivo 1-2 della Lazio. “Dalla tv il fallo sembrava netto”, commenta l’allenatore viola, “l’arbitro però ha detto che per lui non lo era e il Var non l’ha chiamato”. Da qui, qualche parolina tra i due al fischio finale: “Siccome siamo delle stesse parti , gli ho detto che se le immagini mi daranno ragione lo andrò a trovare a casa e mi farò pagare un caffè. Altrimenti lo pago io a lui. Trefoloni per una situazione analoga mi deve ancora una cena…“.