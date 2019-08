Fino a 3.000 euro alle aziende che hanno offerto ai ragazzi esperienze di Scuola-Lavoro

Voucher dai mille ai tremila euro (più bonus) alle aziende lucane che hanno ospitato gli studenti delle superiori per esperienze di alternanza Scuola-Lavoro.

La Camera di Commercio della Basilicata ha appena pubblicato un Bando che eroga voucher in favore delle imprese lucane che abbiano ospitato studenti in stage di alternanza Scuola-Lavoro dal 1 gennaio al 29 novembre 2019. Il budget stanziato per questa nuova “finestra” è di 110mila euro, con voucher che partono da 1.000 euro per lo svolgimento di un percorso individuale di alternanza, per poi salire a 2.000 (se si ospitano fino a 4 studenti) e a 3.000 (per 5 o più percorsi). Nel caso di percorso svolto da studente diversamente abile verrà inoltre riconosciuto un ulteriore importo di 500 euro. Infine, si aggiungerà un’altra premialità di 250 euro se l’impresa ospitante è in possesso di almeno una “stelletta” nel rating di legalità.

Per accedere ai contributi le imprese dovranno essere iscritte al Registro nazionale per l’Alternanza Scuola-Lavoro, strumento che consente ai dirigenti scolastici di consultare le caratteristiche delle aziende per cercare di trovare le migliori profilazioni rispetto ai tematismi di studio degli studenti e alle loro aspirazioni.

La domanda di partecipazione può essere inoltrata da oggi fino alla mezzanotte del 29 novembre, nelle modalità indicate dal bando, scaricabile, insieme alla modulistica, dal sito www.basilicata.camcom.it, sezione Promozione (link diretto https://www.basilicata.camcom.it/promozione/bando-voucher-alternanza-scuola-lavoro-anno-2019).