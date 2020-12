Finiti biglietti treni Londra-Parigi dopo voci stop Francia

– I biglietti per i treni Eurostar da Londra a Parigi sono andati esauriti nel giro di un’ora dopo le indiscrezioni sul fatto che la Francia potrebbe sospendere gli arrivi dalla Gran Bretagna nel timore di diffusione della nuova variante di coronavirus individuata nel Regno Unito. Lo riferisce il Guardian.

I biglietti per i treni in partenza oggi alle 12.24, 13.31 e 19.01 (ora locale) sono andati a ruba nonostante a Londra e in Inghilterra sia in vigore da oggi il ‘tier 4’, il livello massimo di restrizioni.