Finanziamento regionale di 1.35 milioni di euro a favore del trasporto pubblico locale marittimo

Questa mattina, (22 dicembre), presso il Salotto Azzurro del palazzo municipale, alla presenza del sindaco, Roberto Dipiazza, dell’assessore comunale con delega alle Politiche del Territorio, Michele Babuder, dell’assessore regionale con delega alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante e il consigliere regionale Claudio Giacomelli, autore di un emendamento per ulteriori risorse dedicate al trasporto pubblico locale marittimo, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei dati sui servizi di Tpl marittimi nel 2023 e gli interventi in programma per il 2024.

Il sindaco Roberto Dipiazza si è complimentato con l’assessore regionale con delega alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante e con il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Claudio Giacomelli, per il finanziamento di 1.350.000 Euro a favore degli interventi per rafforzare il trasporto pubblico locale marittimo.

“C’è una tematica relativa al sovraccarico delle linee terrestri su strada lungo la riviera di Barcola nel periodo estivo; si tratta di una tematica affrontata fin da subito anche con Trieste Trasporti, e di conseguenza non possiamo che apprezzare l’interessamento della Regione per un servizio che ci vede già attivi – ha detto l’assessore alle Politiche del Territorio, Michele Babuder -. Barcola ormai è diventata il centro dell’attenzione, oltre che il cuore dei triestini, anche delle nuove opere da porre in essere fin da subito, e la sinergia con la Regione non potrà che migliorare quella che è la nostra azione di governo”.

“La Regione ha deciso di finanziare in maniera cospicua i servizi di trasporto pubblico locale marittimo e fluviale, con una cifra che con gli ultimi emendamenti presentati in Stabilità ha raggiunto quota 1,35 milioni di euro – ha detto l’assessore regionale con delega alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante –. Crediamo fermamente nell’importanza di incentivare con nuovi progetti lo sviluppo di una mobilità sostenibile alternativa ai tradizionali mezzi su gomma e rotaia”.

“Ora stiamo ascoltando tutti i comuni che vogliono ampliare i propri servizi marittimi e fluviali – ha aggiunto l’assessore Cristina Amirante -. Le nuove linee saranno integrative e non sostitutive di quelle esistenti e gli orari saranno organizzati in modo da creare coincidenze favorevoli per poter raggiungere anche altre località”.

Il finanziamento regionale ammonta a 1.350.000 Euro, con 9 linee attivate (4 tradizionali e 5 intrabarcolane) e con una potenzialità di trasporto di ben oltre 100.000 persone, un progetto destinato a cambiare la abitudini dei triestini e la viabilità lungo la riviera barcolana durante la stagione estiva.

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Claudio Giacomelli, ha ringraziato la Regione FVG e in modo particolare l’assessore Cristina Amirante, per avere iniziato dall’inizio del suo mandato la sperimentazione su trasporto pubblico marittimo fuori contratto.

“C’è stato un emendamento alla finanziaria regionale firmato da me e dal capogruppo della Lega Antonio Calligaris per potenziare ancora di più, il trasporto pubblico locale marittimo”.

“Il periodo estivo sulla riviera barcolana presenta enormi problematiche di traffico ed inquinamento, attualmente esiste già da anni un servizio della Trieste Trasporti che da Trieste raggiunge Sistiana e che in un anno ha trasportato 67mila persone.

Un’ipotesi di settore, potrebbe prevedere un servizio da giugno a settembre, con un prolungamento fino alla prima domenica di ottobre, in occsione della Barcolana. E’ un servizio che offriamo al sindaco Dipiazza e all’assessore alle Politiche del Territorio, Michele Babuder”.

Il progetto prevede l’attivazione di una linea marittima che dal Molo IV conduce al Castello di Miramare, con più fermate intermedie tra Porto vecchio e Barcola.

Le 5 corse giornaliere si aggiungerebbero alle 8 già attive nella stagione estiva sulla linea Trieste-Barcola-Grignano-Sistiana. Con l’abbonamento da 10 corse si riuscirebbe a garantire un costo di percorrenza simile a quello del corso di un biglietto normale.

L’attivazione di questa linea non è sostitutiva dell’attuale linea Trieste-Barcola-Grignano e Sistiana, che continuerebbe a garantire i suoi quattro percorsi giornalieri, ma andrebbe a sommarsi, oltre ad essere assolutamente compatibile, sia con le attività sportive delle società sportive di canottaggio che con la balneazione.