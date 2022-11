Finanza locale: entrate e spese dei bilanci consuntivi (comuni, province e città metropolitane) – Anno 2020

Le tavole pubblicate sono il risultato di elaborazioni eseguite dall’Istat sui dati finanziari definitivi relativi all’esercizio 2020. Tali elaborazioni hanno riguardato i dati contenuti nei certificati del conto di bilancio (c.d. “armonizzati”) che i comuni, le province e le città metropolitane hanno trasmesso al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi del d.lgs. 118/2011, così come modificato dal d.lgs. 126/2014.

Sono analizzate le entrate accertate e riscosse per titolo, tipologia e categoria, e le spese impegnate e pagate per missione, programma, titolo e macroaggregato.

I dati riguardanti le entrate e le spese sono aggregati, per ciascun tipo di ente, sia a livello nazionale, sia per singola regione. Per le definizioni si rimanda al Glossario, mentre ulteriori informazioni e gli aspetti metodologici sono illustrati nella Nota metodologica.

