Filmano ragazzina in un bagno e la ricattano: processati

Due minorenni filmano coppia di coetanei in atteggiamenti intimi per ricattarli: processati.

A Belluno due minorenni avevano filmato una coppia di fidanzati loro coetanei in atteggiamenti intimi. I due si erano affacciati dalla finestra del bagno pubblico per riprendere le immagini e poi ricattare la coppia.

Le vittime, entrambi minorenni, non si erano accorte di nulla. I due guardoni pubblicarono i video su diverse piattaforme social e diffusi in modo capillare. Uno dei due spioni è anche accusato di violenza sessuale perché avrebbe proposto sesso alla ragazza in cambio della cancellazione dei filmati.

Un anno dopo, i due guardoni sono stati rinviati a giudizio. Il fatto inizialmente venne segnalato alle autorita dagli amici delle vittime. Gli spioni erano già noti alle forze dell’ordine.

La questura di Belluno ha deciso di lavorare a stretto contatto con la Procura dei Minori di Venezia per sensibilizzare i ragazzi: “sui rischi in cui possono incorrere e sulle conseguenze penali in caso di episodi di questo genere, nonché per richiamare l’attenzione dei genitori sull’importanza del ruolo di controllo sull’uso dei cellulari dei figli”.