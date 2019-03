Filippo Tortu si sta allenando per i Mondiali di Doha

Il primatista nazionale dei 100 metri piani Filippo Tortu, classe ’98, punta a battere il suo record e stupire tutti ai prossimi Mondiali di atletica.

Il prossimo ottobre a Doha, capitale del Quatar, si terranno i Campionati del mondo di atletica leggera 2019. Il giovanissimo campione Filippo Tortu, non ancora ventenne e già nella storia per essere l’unico italiano ad essere sceso sotto i 100 secondi nei 100 metri piani, si sta preparando per stupire tutti. L’obiettivo dell’atleta sarebbe quello di bissare lo storico risultato di 9’’99 e ambisce a portare a casa una medaglia iridata. Considerato uno dei migliori della sua generazione, il campione classe ’98 ha detto che “i Mondiali sono l’appuntamento più importante, voglio arrivare in Qatar al massimo. Io gareggio sempre per dare tutto, spero che questo mio massimo possa bastare per vincere”.

“L’obiettivo sarebbe quello di arrivare in finale al Mondiale, poi lì non si guarda in faccia nessuno e si prova ad arrivare primi”, aggiunge il giovane campione. Tortu non fa pronostici sui tempi, ma spera di replicare i risultati del 2018. L’atleta ha partecipato alla presentazione di ‘Sport e legalità – la Scuola in cattedra’, il progetto promosso da Fiamme Gialle e Regione Lombardia. “Non saprei di quanto posso migliorare il mio limite, spero di tornare sotto i 10″ quest’anno, perché una conferma è sempre un ottimo risultato”.