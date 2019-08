Figli discutono al parco: padre picchiato dagli altri genitori

A Carcare, in provincia di Savona, dei genitori hanno aggredito un padre i cui figli hanno bisticciato al parco.

Al parco di Carcare, due bambini stavano discutendo per chi avesse la precedenza ad andare per primo sull’altalena. Storie di ordinaria amministrazione al parco.

Tendenzialmente sono questioni che si risolvono da sole. Questa volta è intervenuto un padre per sedare gli animi. Nulla di assurdo. Ad un certo punto, un’altra mamma si è intromessa. Così si sono messi a litigare i genitori.

Anche in questo caso, nulla di trascendentale. La discussione si è fatta molto accesa, ma è finita lì. A questo punto sembrava che la questione si fosse esaurita.

Ma non è stato così. I genitori dell’altro bambino hanno deciso di vendicare il figlio che non era potuto salire sull’altalena. Così, il giorno successivo, accompagnati da una terza persona, hanno organizzato una spedizione punitiva.

Hanno scoperto che il padre dell’altro bambino era in un bar e sono andati a picchiarlo di santa ragione. Dopo il pestaggio, il gruppo si è dato alla fuga. L’uomo è stato soccorso e ricoverato in ospedale per lesioni piuttosto serie, tra cui trauma cranico e frattura del setto nasale.

Adesso il trio dovrà rispondere di lesioni aggravate.