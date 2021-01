Festa di compleanno di ragazzi in casa affittata da genitori

Una festa di ragazzi in un appartamento è stata interrotta ieri sera intorno a mezzanotte a Bologna da un intervento dei carabinieri, in zona San Felice. I militari sono stati avvisati dai vicini che hanno segnalato rumore e musica, da alcune ore. Sono stati identificati 14 giovani, di 16 e 17 anni che si erano ritrovati per festeggiare il compleanno di una ragazza.

L’appartamento era stato preso in affitto solo per un giorno dai genitori della festeggiata. Tutti i ragazzi sono stati multati per la violazione delle norme anti Covid e affidati ai genitori. Non risulta che siano stati provvedimenti nei confronti dei genitori che hanno affittato la casa.