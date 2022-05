La Città di Bari celebra il 76esimo anniversario della Repubblica Italiana, con inizio il 1° giugno alle ore 19.30 a piazza del Ferrarese in cui si esibirà in concerto la Fanfara Comando Scuole AM 3° Regione Aerea.

Nella giornata del 2 giugno, data del referendum istituzionale del 1946, due gli appuntamenti in programma, cui parteciperà, tra gli altri, il presidente della Regione Puglia.

Dalle ore 9.30 nel Sacrario militare dei caduti d’Oltremare di Bari ci sarà la cerimonia commemorativa con gli onori ai caduti, la deposizione della corona d’alloro e la firma dell’Albo d’Onore, per ricordare i 75.000 militari italiani caduti durante il 1° e il 2° conflitto mondiale. Saranno presenti le massime Autorità.

Le celebrazioni proseguiranno alle ore 11.00, sul lungomare di Bari Piazza Diaz, Largo Giannella, con la cerimonia dell’alzabandiera e la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa. Sono previsti gli interventi delle Autorità.