Festa della Mamma: a Fondi fontane danzanti e artisti di strada

Proseguono i grandi appuntamenti volti a destagionalizzare la

programmazione degli eventi e ad attrarre turisti e visitatori anche durante i

weekend primaverili. La prossima data da segnare in agenda è domenica 8 maggio:

l’intero pomeriggio sarà dedicato a tutte le mamme della città. Dopo il grande successo dello scorso 19 marzo, torna infatti in Piazza Unità d’Italia lo spettacolo

delle fontane danzanti. Non solo una suggestiva coreografia di suoni, luci e

colori, ma anche un’ambientazione d’eccezione grazie all’imponenza e alla

bellezza senza tempo del Castello Caetani. L’appuntamento con lo show è a

partire dalle 20:30. L’invito del sindaco Beniamino Maschietto e degli

assessori al Turismo e alle Attività Produttive Vincenzo Carnevale e Stefania

Stravato è quello ad uscire già nel primo pomeriggio per vivere gli spettacoli

degli artisti in strada. Dalle 16.30 in poi, in Piazza IV Novembre, si esibiranno

infatti Piero Ricciardi e Mago Crispino. L’evento è promosso dal Comune di

Fondi e da Mpk21 Studio.