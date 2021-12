Ferrero arrestato “rischio gravissimo” di nuovi delitti, indagata anche l’ex moglie.

“Io non ho fatto una cosa delle 16 denunce penali che ho! Non ci sta con la testa, sta fuori di testa.

Io mi voglio levare da questo ginepraio”.

Si sfoga così Vanessa Ferrero, intercettata mentre parla del padre Massimo. Dai dialoghi citati dal gip di Paola nell’ordinanza di custodia cautelare emerge il difficile rapporto che la figlia, da ieri agli arresti domiciliari, ha con il padre. “Invece di dire ‘amore scusa che ti ho messo in questa situazione di merda, a pagà la galera, quando i problemi sono miei non tuoi, perdonami figlia diletta’, così dovrebbe comportarsi. Io non c’ho manco i soldi per la spesa”.

Vanessa Ferrero è da ieri agli arresti domiciliari così come il nipote del patron della Fiorentina Giorgio, mentre l’ex moglie Laura Sini è indagata. Anche per la donna, per la quale i pm avevano chiesto gli arresti domiciliari, il Gip ha disposto il divieto temporaneo di esercitare attività di impresa e di uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese interdicendola per 12 mesi.

Massimo Ferrero è stato arrestato per “un concreto e gravissimo pericolo di commissione di delitti analoghi a quelli per cui si procede”, si legge nell’ordinanza di custodia cautelare che ha portato il presidente della Sampdoria, ormai ex, nel carcere di San Vittore per il crac di 4 società nel settore alberghiero, turistico e cinematografico con sede in provincia di Cosenza.