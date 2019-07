Fermato due volte dalla polizia: gli era già stata ritirata la patente

Un uomo di 70 anni è stato arrestato due volte nello stesso giorno perché ubriaco alla guida.

Un uomo di 70 anni è stato fermato perché stava guidando ubriaco sulla Tangenziale. Erano le 10 del mattino e l’uomo guidava la sua Mercedes in modo lento e incerto.

Così la polizia ha deciso di fermarlo. A quel punto l’uomo ha confessato di aver bevuto 5 bicchieri di vino prima di mettersi alla guida.

Il tasso alcolemico rilevato era superiore di tre volte rispetto al livello consentito. Sarebbe anche potuta finire qui. Peccato che l’uomo sia stato fermato anche nel pomeriggio, più o meno intorno alle 17. Il tasso alcolemico era superiore rispetto a quello del mattino.

Questa volta guidava un’altra auto di proprietà della moglie. Ma non finisce qui. Qualche mese, all’uomo era già stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza.

Il comandante della Polizia Locale Andrea Gallo ha raccontato che: “Alla famiglia abbiamo raccomandato di vigilare seriamente sulle condotte dell’anziano che, oltre alle varie sanzioni amministrative e penali cui dovrà rispondere, costituisce un vero pericolo per la circolazione a causa dell’abuso dell’alcol. Da parte nostra, intensificheremo i controlli presso la sua abitazione per accertarci che non si metta alla guida di nessun veicolo”.