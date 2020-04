Fedriga: naso e bocca coperti quando si esce

L’utilizzo di una mascherina, o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca, diventa obbligatorio ogni qualvolta si esca dall’abitazione

L’ordinanza non prevede restrizioni rispetto alla riapertura consentita dall’ultimo Dpcm di una serie di esercizi, tra cui cartolibrerie, librerie, negozi per bambini e neonati e lavanderie.

Il provvedimento conferma quanto già previsto nelle ordinanze precedenti, cioè che la domenica e nei giorni festivi dovranno rimanere chiuse tutte le attività commerciali, tranne farmacie, parafarmacie, edicole ed esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale e a servizio di porti ed interporti.

Confermate anche le modalità d’accesso negli esercizi aperti al pubblico: ingressi limitati a un solo componente per famiglia, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone, e la possibilità tutti i giorni di tutti i servizi di consegna a domicilio.