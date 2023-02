Nel quarto trimestre 2022 l’indice destagionalizzato del fatturato dei servizi cresce dell’1,8% rispetto al trimestre precedente; l’indice generale grezzo registra un aumento, in termini tendenziali, dell’8,5%.

Nel quarto trimestre 2022 si evidenzia una crescita congiunturale in tutti i settori. Gli incrementi maggiori si registrano per le Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+5,7%) e per i Servizi di informazione e comunicazione (+2,8%). Aumenti più contenuti si hanno per il Trasporto e magazzinaggio (+1,6%), il Commercio all’ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (+1,5%), per le Attività professionali, scientifiche e tecniche (+0,8%) e per le Agenzie di viaggio e i servizi di supporto alle imprese (+0,5%).

Anche in termini tendenziali si registra una crescita generalizzata. L’aumento più consistente si registra per le Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+24,1%). A seguire il Trasporto e magazzinaggio (+9,9%), i Servizi di informazione e comunicazione (+7,9%), il Commercio all’ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (+7,8%) e le Agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (+6,8%). L’incremento è più contenuto per le Attività professionali, scientifiche e tecniche (+3,7%).

Il commento

Nella media del 2022 si è registrata una crescita dell’indice del fatturato delle imprese dei servizi del 13,5%, in lieve rallentamento rispetto a quella dell’anno precedente. Gli aumenti maggiori ci sono stati nei primi due trimestri dell’anno, mentre gli ultimi due sono stati contraddistinti da incrementi più lievi.

Permane una marcata differenziazione tra i settori. La crescita del 2022 è stata particolarmente robusta nei settori legati al turismo; tra questi, tuttavia, mentre le Attività dei servizi di alloggio e ristorazione hanno superato in maniera marcata i livelli del 2019, il trasporto aereo e le agenzie di viaggio sono ancora molto al di sotto dei livelli prepandemici.