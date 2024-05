FARMO,COSA C’È DI MEGLIO DI UN SANO HAMBURGER GLUTEN FREE? IL28 MAGGIO CON IL WORLD BURGER DAY, INIZIA LA STAGIONE DEL BBQ

ome nella migliore tradizione Yankee, il 28 maggio si celebra il World Burger Day, la giornata dedicata al panino più gettonato del pianeta, istituita oltreoceano per dare ufficialmente il via alla stagione dei barbecue e diventato poi appuntamento globale.

Il World Burger Day 2024 sposta dunque l’attenzione su un classico intramontabile della cucina fast food che nel corso del tempo è stato reinterpretato in una serie infinita di proposte originali e sfiziose, fino ad alimentare la creatività dei tanti chef che hanno impresso all’hamburger il proprio tocco gourmet: ingredienti selezionati e ricercati, miscelati in tutte le combinazioni possibili per conquistare i palati più esigenti.

Quello che in passato veniva definito “cibo spazzatura” oggi presenta, nelle sue versioni più trendy, un sano ed equilibrato pasto alternativo, ricco di benessere quando si tratta, come insegna Farmo, di gustosi mix gluten free,l ontani da rinunce e da sensi di colpa di nocive trasgressioni.

Con Farmo realizzare senza glutine il mitico burger americano in casa è un attimo grazie a Fibrepan, il mix classico di farine per pane gluten free, pizza e focacce.

Le sue fibre vegetali e le loro proprietà di assorbire acqua, migliorano la funzionalità dell’intestino e facilitano la digestione, senza dimenticare la grande elasticità dell’impasto che facilita la lavorazione.

Il morbido pane senza glutine Farmo, una volta sfornato e pronto per essere guarnito, sarà una vera e propria sorpresa di gusto e bontà. Imbottirlo nel modo più semplice o più sofisticato sta a voi!

Per la ricetta classica seguite le indicazioni degli chef Farmo e… enjoy your meal!

BURGER GLUTEN FREE FARMO

Ingredienti:

1 kg Fibrepan

3 uova grandiintere

500 ml latte

250 gr acquatemperatura ambiente

40 gr lievito

50 gr miele

10 gr sale

Semi di sesamo q.b.

Procedimento: mettere in una planetaria tutti gli ingredienti (tranne il sale) e miscelare bene. I nun secondo momento, aggiungere il sale continuando sempre a miscelare. Per chilo desidera è possibile realizzare comodamente anche l’impasto a mano. Togliere l’impasto e metterlo sul tavolo da lavoro spolverato bene di Fibrepan. Lasciarlo riposare qualche minuto, fino a che l’impasto non risulti più appiccicoso. Spezzare, coprire con un foglio di pellicola e lasciare lievitare per 35 minuti circa in un luogo tiepido. Prima della cottura spennellare con uovo e rifinire con semi di sesamo. Infornare a 200°Cventilato per 8/10 minuti.

Condimento pee il classic burger:

1 hamburger(classico o vegetale)

2 spicchi aglio

1 cipolla rossa

1 pomodoro

4 foglie dilattuga

Maionese q.b.

Ketchup q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b

Procedimento: cuocere in padella i’hamburger tradizionale o vegetale. Una volta cotto, prendere il pane americano, tagliarlo a metà e inserire nell’ordine gli ingredienti: due foglie di lattuga, una fetta o due di pomodoro tagliato sottile, l’hamburger, cipolla rossa tagliata a rondelle e, infine, due foglie di lattuga. Condire il tutto con ketchup o maionese. Aggiungere sale e se si vuole il pepe. Buona degustazione!

Fibrepan Preparato per Pane, Pizza, Focaccia – Sacchetto da 500g – Senza Glutine

Fibrepan è ilmix classico di farine per pane gluten free, pizza e focacce prodotto da Farmo che vanta il 7% di fibre vegetali tra cui fibre di semi di Psyllium, fibre di cicoria e gomma di guar. Grazie alle loro proprietà di assorbire acqua, migliorano la funzionalità dell’intestino e facilitano la digestione. La presenza di Psyllium, inoltre, dona elasticità all’impasto facilitandone la lavorazione e migliorandone le caratteristiche. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Contiene latte. Questo prodotto è in vendita a 4.76 euro su www.shop.farmo.com. Questo prodotto è acquistabile, per i residenti in Lombardia, tramite Bonus Celiachia.

FARMO: BETTER FOR YOU!

Farmo,l ‘azienda lombarda che coniuga benessere e bontà Made in Italy, festeggia 24 anni ricchi di successi. In questi decenni Farmo ha creato qualcosa che non c’era e nel suo sito produttivo di 15.000 mq a cui si sono aggiunti 8.000 mq di polo distributivo a Casorezzo, in provincia di Milano, lavorano oggi 80 dipendenti. L’impegno costante volto alla qualità, alla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, è testimoniato dalle certificazioni di prodotto e di stabilimento: BRC, IFS, NON GMO Project, certificazioni Gluten free (GFCO, GFCP),certificazione biologica, Fair Trade, Kosher e certificazione etica SMETA. Tra gli obiettivi il progetto “plastic free” che coinvolge tutta l’azienda. Una responsabilità verso l’ambiente che si traduce nella riduzione degli sprechi e dell’inquinamento da plastica. Il principio-base di Farmo, imperniato sulla trasparenza del suo operato, che nella qualità del prodotto ha il proprio fondamento, ha portato l’Azienda a presentare nel 2022 la prima edizione del proprio Bilancio di Sostenibilità.

Per maggiori informazioni: www.farmo.com