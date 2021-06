Farmacia online: boom di acquisti anche nel 2021

Continua anche nel 2021 il boom degli e-commerce. La pandemia ha radicalmente cambiato le abitudini dei consumatori italiani, che hanno conosciuto e familiarizzato sempre di più con gli acquisti online, al pari degli altri paesi europei.

Secondo l’analisi del portale AJ – Com, i negozi online cresceranno ancora di più rispetto all’anno passato, raggiungendo un + 37% di fatturato e addirittura un + 375% rispetto al 2018. Numeri importanti dovuti all’aumento costante della richiesta di acquisto di quei prodotti di prima necessità che eravamo soliti acquistare solamente in negozi fisici.

Infatti, se prima il mondo degli e-commerce era spinto dal turismo e dall’elettronica, oggi gli e-shop sono trainati da nuovi mercati, tra cui quello del food, dell’abbigliamento e farmaceutico.

Quali sono le farmacie online sicure?

Prima di scegliere e acquistare online, è doveroso verificare che i siti siano sicuri, che siano in possesso cioè delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero della Salute: potete facilmente verificarlo perchè nelle pagine relative ai farmaci troverete sempre una croce verde che rappresenta il bollino ministeriale.

Comodamente da casa, è possibile acquistare in ogni momento sia da pc ma anche da tablet e smartphone: da mobile www.farmaciamato.it è infatti facilmente navigabile, intuitiva e veloce, in modo che l’esperienza di acquisto sia sempre soddisfacente e completa. Inoltre, il grande vantaggio di acquistare sullo shop online di Farmacia Amato è la convenienza dei prezzi: tra le diverse offerte e promozioni, è presente anche l’apprezzatissimo Cashback, che per ogni acquisto genera un buono pari al 5% dell’importo speso spendibile entro i 45 giorni successivi.

Si possono acquistare online i farmaci?

Ma in una farmacia online posso acquistare ogni tipo di farmaco?

Facciamo chiarezza una volta per tutte: la risposta è no, in Italia è possibile acquistare solamente farmaci da banco (OTC) e senza obbligo di prescrizione medica (SOP).

Infatti la Legge del 1° luglio 2015, in accordo con la direttiva europea 2011/62/UE, ha liberalizzato la vendita online di farmaci SOP e OTC a tutti gli e-commerce di proprietà di un’attività abilitata con una presenza fisica sul territorio italiano (farmacie, parafarmacie o ulteriori attività commerciali autorizzate nella vendita).

Sul web non è permessa invece la vendita di tutti quei farmaci che necessitano di ricetta medica, per i quali è possibile l’acquisto solo nelle farmacie fisiche.

L’importanza di acquistare solo da farmacie online sicure e autorizzate

Le farmacie online hanno iniziato la loro ascesa anno dopo anno, fino a raggiungere l’apice con l’emergenza dovuta al Covid. La possibilità di acquistare in ogni momento i prodotti necessari per la salute e la cura della persona, il non dover uscire di casa ed evitare degli spostamenti, l’anonimato e la convenienza sono tutti i fattori che hanno portato gli italiani a prediligere gli acquisti sul web.

Ricordiamo nuovamente però di fare sempre attenzione: purtroppo infatti esistono molti siti non autorizzati e illegali che vendono farmaci contraffatti e non sicuri per la nostra salute. Lo scorso 8 giugno un’importante operazione della Polizia Postale e della Polizia di Stato ha portato in italia la chiusura di 34 siti che vendevano farmaci senza le autorizzazioni necessarie.