FantaSanremo 2024: La Terza Serata Rivela la Classifica e i Punteggi

Il Trionfo della Sad e la Terza Serata di FantaSanremo

La terza serata del FantaSanremo 2024 si è conclusa con un trionfo della Sad, ma cosa ha determinato questa vittoria e quali sono stati i punteggi degli altri artisti partecipanti? Scopriamo insieme la classifica e i dettagli di questa emozionante serata.

La Classifica della Terza Serata

Ecco i punteggi dei 30 artisti in gara a Sanremo, con la Sad in testa alla classifica:

Dargen D’Amico – 295 punti La Sad, Negramaro – 240 punti BigMama – 218 punti Emma – 215 punti Il Tre – 203 punti bnkr44 – 200 punti The Kolors – 175 punti Renga e Nek – 173 punti Loredana Bertè – 170 punti Il Volo, Ricchi e Poveri, Sangiovanni – 165 punti Alfa – 148 punti Mahmood – 143 punti Angelina Mango, Diodato – 140 punti Annalisa, Gazzelle, Ghali – 135 punti Mr Rain – 133 punti Maninni, Santi Francesi – 120 punti Clara, Fiorella Mannoia – 100 punti Geolier – 90 punti Alessandra Amoroso – 80 punti Irama – 70 punti

I Motivi dietro i Punteggi

Per capire perché alcuni artisti hanno ottenuto punteggi più alti di altri, è necessario analizzare i bonus e i malus assegnati durante la serata.

Il Trionfo della Sad

La Sad ha raggiunto la vetta della classifica grazie a una serie di bonus accumulati durante la serata. In particolare, il gruppo ha ottenuto un notevole vantaggio grazie a uno scippo avvenuto durante la performance, un gesto che ha attirato l’attenzione del pubblico e degli spettatori online.

Bonus Fuori Gara

Durante il pomeriggio precedente alla serata, molti artisti hanno partecipato a diverse attività bonus fuori gara, come posare con la statua di Mike Buongiorno e le luminarie di Sanremo, disegnare baffi sui cartelloni in città e partecipare ad altre iniziative legate al FantaSanremo. Questi bonus hanno contribuito a influenzare i punteggi finali.

Bonus Esclusivo

Un bonus esclusivo è stato legato alle elezioni parlamentari, con 20 punti assegnati a chi ha portato una matita sul palco. Molti artisti hanno aderito a questa iniziativa, contribuendo ulteriormente alla variazione dei punteggi.

In conclusione, la terza serata del FantaSanremo 2024 ha visto la Sad emergere come vincitrice grazie a una combinazione di talento e strategie ben studiate, mentre gli altri artisti hanno fatto affidamento su bonus e iniziative fuori gara per ottenere i migliori risultati possibili.