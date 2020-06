FAMILY PROTECTION DAYS: ALLEANZA ASSICURAZIONI VICINA ALLE FAMIGLIE DEL LAZIO SUD (Terracina, Formia e provincia di Frosinone)

L’appuntamento web, organizzato da Alleanza Assicurazioni sulle nuove dinamiche familiari connesse all’emergenza sanitaria in corso e sulla pianificazione assicurativo e finanziaria delle famiglie, si terrà il 8 giugno alle ore 19.00 e potrà essere seguito gratuitamente online

Prevista la presenza della psicologa e family trainer, Dottoressa Daniela Massarani, che parlerà del tema della genitorialità al tempo del Coronavirus con l’economista Andrea Carbone

In questo nuovo contesto in cui il tema della gestione dell’equilibrio familiare tra genitori e figli è particolarmente delicato per diversi fattori come l’isolamento sociale, la chiusura prolungata delle scuole, il distanziamento fisico, la nuova dimensione di tempo e spazio all’interno delle abitazioni, Alleanza Assicurazioni vuole dare il suo supporto alle famiglie italiane e organizza i “Family Protection Day – web edition”.

Si tratta di seminari gratuiti in streaming con il coinvolgimento di psicologi ed esperti del settore, per informare e sensibilizzare le famiglie su temi legati alle nuove dinamiche della relazione genitore e figli e, in generale su come adattarsi all’incertezza emotiva emersa in seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19, oltre che sulla corretta pianificazione assicurativa delle famiglie con bimbi.

L’evento avrà come relatore Andrea Carbone, Partner e Economista di PROGeTICA – Società di consulenza nell’ambito dell’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale – e vedrà la partecipazione della psicologa e family trainer dott.ssa Daniela Massarani che parlerà dei nuovi equilibri familiari derivanti dal Coronavirus.

I posti sono limitati, è consigliata la registrazione al seguente link:

https://eventi.alleanza.it/it/familyprotectionday/evento0806

Anche per quest’anno, Alleanza intende continuare a favorire una maggiore consapevolezza tra le famiglie italiane su tematiche come risparmio, investimenti, previdenza e protezione attraverso la condivisione di informazioni su prodotti e regole talvolta di difficile comprensione specie nella complessità del contesto economico e sociale attuale.

I Family Protection Day si inseriscono nel Programma Nazionale di Educazione finanziaria 2020, lanciato lo scorso Febbraio da Alleanza, che si articola in:

Rafforzamento dell’offerta con il lancio di una soluzione Long Term Care (LTC) e di un nuovo piano previdenziale integrato con una protezione infortuni

Investimenti sulla formazione della rete distributiva per il conseguimento della certificazione a consulente finanziario

Iniziative sul territorio con oltre 600 appuntamenti in tutta Italia tra

Investment Day, Previdenza Day e Protection Day.

Nel Lazio Alleanza Assicurazioni conta oltre 150.000 clienti, attraverso 99 sedi tra Agenzie e punti operativi, distribuiti capillarmente in tutta l’area, che impiegano oltre 1.000 consulenti assicurativi. Il Lazio raccoglie quasi il 6% dei premi della compagnia e dal 2015 ha segnato una crescita dell’8%.

Alleanza Assicurazioni, società del Gruppo Generali, opera su tutto il territorio nazionale con circa 12.000 Collaboratori al servizio di 1,9 milioni di Clienti. Solidità, affidabilità, trasparenza e professionalità, combinati a una mentalità aperta al cambiamento e sensibile alle innovazioni, costituiscono il sistema di valori attraverso cui la compagnia interpreta e soddisfa ogni esigenza assicurativa, previdenziale e di risparmio delle famiglie.

#InsiemeGeneriamoFiducia è il piano di iniziative e azioni sviluppato da Generali con i propri stakeholder – clienti, dipendenti, agenti, fornitori, istituzioni e comunità – per superare l’emergenza Covid-19. Come Partner di Vita nei momenti rilevanti delle persone, l’obiettivo è generare fiducia mettendo a disposizione le competenze di ognuno e fornendo soluzioni concrete ed immediate.