FABBRO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TREVISO. I COMPLIMENTI DI ZAIA

(AVN) Venezia 19 marzo 2022

“Alle spalle ha un importante curriculum che lo vede, negli anni Novanta, in prima linea impegnato nelle inchieste della tangentopoli friulana. E’ stato Giudice delle Indagini Preliminari e poi Pubblico Ministero a Pordenone. La nomina a Presidente del Tribunale di Treviso, pertanto, non può che renderci felici oltre che a infonderci un pieno e grande senso di sicurezza e giustizia”.

Sono i complimenti del Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, rivolti ad Antonello Fabbro, nominato Presidente del Tribunale di Treviso: “uomo e professionista di grande spessore e indiscussa etica che ha già dato prova della sua capacità e impegno morale in nome della verità e della giustizia nella Marca, in quanto ha ricoperto il ruolo di Giudice civile a Treviso per oltre venti anni”.