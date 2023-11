Ex Sit, a breve il taglio delle alberature per la bonifica

Proseguono i lavori di cantierizzazione nell’area ex Sit. Nei prossimi giorni si procederà al taglio delle alberature lungo il marciapiede sul lato est di Lungadige Montegrappa.

Il taglio delle piante non dipende però dalle scelte progettuali, ma si tratta di un passaggio obbligato che il Comune avrebbe comunque dovuto affrontare, anche a prescindere dalla realizzazione della nuova stazione per le autocorriere, per poter realizzare l’intervento di bonifica ambientale, necessaria anche nella prospettiva di mantenere inalterata l’attuale destinazione a parcheggio. L’area è infatti chiamata abitualmente “ex Sit” perché lì, per circa 100 anni dal 1860 al 1968, si è svolta l’attività di produzione del gas per la rete cittadina. La presenza del gasometro, fondamentale per la città, ha però comportato un profondo inquinamento dell’intera area che doveva necessariamente essere risolto.