Ex carabiniere violenta 4 ragazze: condannato a 12 anni e 8 mesi

Dino Maglio è stato condannato a 12 anni e 8 mesi di carcere per aver violentato quattro ragazze e drogate poco meno di dieci tra il 2012 e il 2014.

La sentenza è stata emessa oggi dal Tribunale collegiale di Padova, presieduto dal giudice Claudio Marassi.

Inizialmente, il pm Giorgio Falcone aveva chiesto 12 anni. La situazione si fa ancora più inquietante perché l’ex carabiniere aveva già trascorso 5 anni in carcere per il reato di violenza sessuale. Le sue vittime erano tendenzialmente turiste straniere che soggiornavano del B&B gestito dalla madre di Maglio sui colli Euganei.

Le donne tendenzialmente denunciavano la violenza alle autorità dei loro paesi d’origine, ma la questione è sempre passata in sordina. Poi un sito giornalistico di inchiesta internazionale ha deciso di approfondire la vicenda.

In questo modo, finalmente ha ricevuto attenzione e sono partite le indagini anche in Italia. Attualmente Maglio è sottoposto all’obbligo di dimora nel paese d’origine in Puglia.