Venerdì 13 ottobre, alle ore 11.15, nel Salotto Azzurro del palazzo municipale di Trieste, si terra la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Insieme” a cura del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali del Comune di Trieste, in programma il 17 ottobre alle ore 20 al Teatro Rossetti per la rappresentazione in forma artistica delle attività istituzionali del Dipartimento Servizi Sociali, in collaborazione con alcune realtà del territorio.

La conferenza stampa sarà introdotta dall’assessore alle Politiche Sociali e Welfare, Massimo Tognolli.