(REGFLASH) Pescara, 12 apr. Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, alle ore 11.00 di domani, mercoledì 13, parteciperà, a L’Aquila, nell’auditorium di palazzo Silone, alla conferenza stampa di presentazione delle iniziative per il trentesimo anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio. Infatti, gli organizzatori del Premio Paolo Borsellino e la Polizia di Stato, in collaborazione con l’Associazione nazionale magistrati – sez. Abruzzo, con il patrocinio della Regione Abruzzo, organizzeranno nei giorni 20 aprile, a Pescara, 21 a Teramo, 22 a Roseto e 23 a L’Aquila, le cerimonie di disvelamento della teca contenente i resti della Fiat Croma, ormai conosciuta come “Quarto Savona 15”, dal nome della sigla dell’auto di scorta di Giovanni Falcone esplosa a Capaci.