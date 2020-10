Evade dai domiciliari, 24enne arrestata dai carabinieri

Cinque arresti nelle ultime 24 ore da parte dei carabinieri, che hanno sorpreso una donna di origini rumene, 24 anni, fuori della sua abitazione nonostante fosse ai domiciliari.

Sempre a Torino, in via Marsigli, i militari hanno rintracciato e tratto in arresto un uomo di 36 anni ricercato dallo scorso luglio. L’uomo deve scontare una pena definitiva di un anno e 6 mesi di reclusione, per una condanna per furto e truffa. Un altro ricercato è stato fermato a Torino: 31 anni romeno, su cui pendeva un mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria del suo paese. A Grugliasco, arrestato un 31enne, che deve espiare un residuo pena di 6 mesi e 10 giorni di reclusione, mentre a Carmagnola i carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione per un 45enne condannato per truffa a 6 mesi.