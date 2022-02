Eurovision: Achille Lauro vince ‘Una Voce per San Marino’

Achille Lauro, superfavorito alla vigilia e in pole anche per i bookmakers, con ‘Stripper’ ha vinto la prima edizione di ‘Una Voce per San Marino’ e parteciperà come rappresentante della Repubblica del Titano all’Eurovision Song Contest, in programma dal 10 al 14 maggio a Torino.

Lo ha scelto una giuria guidata da Mogol nella serata finale al Teatro Nuovo di Dogana trasmessa da San Marino Rtv, tra gli organizzatori della manifestazione con Media Evolution e la Segreteria di Stato per il Turismo.

All’Esc ‘sfiderà’ tra gli altri il duo composto da Mahmood e Blanco, portacolori dell’Italia e vincitori con ‘Brividi’ dell’ultimo festival di Sanremo, dove Lauro si è piazzato 14/o con ‘Domenica’. Al secondo posto il dj Burak Yeter con Alessandro Coli (tra i big con ‘More than you’), terzo l’emergente Aaron Sibley dal Regno Unito (‘Pressure’). Ospiti della finalissima Albano Carrisi e Mirko Casadei per un omaggio al padre Raoul. La partecipazione a ‘Una Voce per San Marino’ era aperta a big ed emergenti “senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell’interpretazione del brano presentato per il concorso”.

Tra i big in lizza – presentati dall’artista italo-eritrea Senhit, che ha rappresentato San Marino lo scorso anno con ‘Adrenalina’, e dal conduttore israeliano Jonathan Kashanian – anche Valerio Scanu, Ivana Spagna, Alberto Fortis con il batterista della Formula 3 Tony Cicco e la band romana Deshedus, l’ex tronista Francesco Monte, Cristina Ramos, vincitrice di ‘Got talent Espana’ e ‘La Voz Mexico’, Matteo Faustini, vincitore del Premio Lunezia per le “nuove proposte” di Sanremo 2020, e la ‘wild card’ Fabry & Labiuse feat. Miodio, primi partecipanti per San Marino all’Eurovision nel 2008. Ha dato invece forfait per motivi di salute il rapper Blind, fra i protagonisti di X-Factor 2020. Nove anche i cantanti emergenti in gara: oltre ad Aaron Sibley, Camille Cabaltera, Basti, Vina Rose, Alessia Labate, Mericler (Maria Chiara Leoni), Kurt Cassar, Elena & Francesco Faggi, Mate.