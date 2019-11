Europei 2020: svelato il nuovo pallone, si chiamerà Uniforia

L’arrivo di Euro2020 si avvicina. Europei che si disputeranno dal prossimo Giugno e avranno luogo in diverse nazioni tra cui Italia, Spagna, Russia e Azerbaigian. Il conto alla rovescia verso l’intrigante competizione sarà scandito da diversi tasselli tra cui le ultime partite di qualificazione e i sorteggi ma anche la presentazione di alcune componenti fondamentali del torneo, quali il pallone ufficiale. Come di consueto il pallone ha un nome e in particolare quello della prossima edizione si chiamerà Uniforia; la scelta di questo particolare appellativo deriva da una crasi tra le parole Unità e Euforia, due termini che simboleggiano la forte unione contro il razzismo e la grande felicità derivante dal gioco del calcio. Il pallone Uniforia, targato Adidas, presenta bande verdi e celeste da una parte e gialle e rosa dall’altra che si uniscono in alcuni punti della sfera. La prima partita in cui Uniforia sarà utilizzato sarà la gara inaugurale che vedrà protagonista proprio l’Italia, all’Olimpico di Roma.