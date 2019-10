Eurochocolate dedica tavolette di cioccolato agli 8 candidati alle Regionali

“Dal Seggio all’Assaggio” è l’idea del Festival Internazionale del Cioccolato per omaggiare la curiosa coincidenza di quest’anno: l’ultima giornata di EuroChocolate coinciderà con la data delle elezioni regionali.

Il Festival Internazionale del Cioccolato sarà a Perugia dal 18 al 27 Ottobre. Come ben noto la data delle elezioni regionali umbre coinciderà con la giornata conclusiva di Eurochocolate. Una circostanza insolita che ha costretto gli organi competenti a porre in essere delle misure appositamente dedicate ai due eventi.

“Non possiamo che ringraziare – dichiara Eugenio Guarducci – la Prefettura e la Questura di Perugia per il prezioso lavoro di coordinamento svolto rispettivamente attraverso il Comitato di Sicurezza ed il Tavolo Tecnico che insieme allo sforzo di tutti gli enti coinvolti – in primis il Comune di Perugia – potrà di nuovo riconfermare la capacità di gestione abbondantemente già dimostrata in passato”.

Tra le novità che verranno introdotte ci sarà anche l’individuazione della nuova sede del seggio elettorale in sostituzione a quello che tradizionalmente veniva posizionato a Palazzo dei Priori. Eurochocolate ha quindi deciso di omaggiare tutti i cittadini che si recheranno al seggio allestito al Liceo Classico Mariotti in piazza San Paolo con un goloso assaggio di cioccolato che potranno ritirare in Piazza dei Bottoni (Piazza Matteotti) presentando un apposito tagliando che verrà consegnato all’uscita del seggio. Per l’occasione verrà gestito anche un curioso Choco Exit Poll per il quale verranno forniti ulteriori dettagli.

Durante la Conferenza Stampa di presentazione del.programma ufficiale di Eurochocolate 2019 sono state svelate anche le Tavolette di Cioccolato personalizzate dedicate agli 8 candidati alla Presidenza della Giunta Regionale dell’Umbria. Gli stessi candidati potranno ritirarle presso Le Logge di Braccio dove verrà allestito uno spazio dedicato al format Nome Made ePhotoChoc.

“Probabilmente Perugia – conclude Guarducci – sarà meta anche di visite elettorali da parte dei leader nazionali dei Partiti che sostengono le varie candidature e sarà per noi un piacere accoglierli TUTTI in evento così come avviene per le migliaia di visitatori che ogni anno raggiungono la Capitale del Cioccolato!”