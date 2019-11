Euro 2020: Portogallo e Inghilterra a suon di gol

Cristiano Ronaldo trascina il suo Portogallo in una valanga di gol contro la Lituania. La selezione allenata da Ferando Santos vince 6-0 grazie a una tripletta di CR7 e ai gol di Paciencia, Bernardo Silva e Pizzi. Ma per i lusitani la qualificazione non è ancora certa, dato che la Serbia continua a inseguirli a una sola lunghezza di distanza. Per la certezza aritmetica, Ronaldo e compagni dovranno battere anche il Lussemburgo nell’ultima gara del girone, che andrà in scena domenica pomeriggio.

Non c’è assolutamente storia a Wembley, dove l’Inghilterra zittisce un modesto Montenegro con ben sette gol. La nazionale Inglese festeggia con un risultato rotondo la millesima partita della sua storia e centra la qualificazione a Euro2020. I ragazzi di Southgate fanno divertire grazie alla tripletta di Harry Kane e ai gol di Abraham, Rashford e Oxlade-Chamberlain.