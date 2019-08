EUR: Due minorenni arrestati per rapina e lesioni aggravate

Due minorenni sono stati arrestati nel quartiere di Roma sud per rapina e lesioni aggravate.

Due minorenni sono stati arrestati con le accuse di rapina e lesioni personali aggravate dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur. I due erano stati denunciati da un altro minorenne in seguito a un’aggressione avvenuta la sera del 10 luglio.

I giovani si trovano ora presso l’istituto penale “Casal del Marmo” per minorenni, e sono stati posti sotto misure cautelari in seguito a un’ordinanza emessa dal Tribunale per Minorenni – Ufficio Gip di Roma.

Il minorenne vittima della rapina aveva raccontato ai militari di essere stato aggredito dai due nei pressi di un locale a viale America. Dopo averlo aggredito con calci e pugni, i due hanno rubato la collanina in oro che la vittima portava al collo. Il giovane è stato in seguito medicato all’ospedale Sant’Eugenio, dove ha riportato delle contusioni e ecchimosi guaribili in 15 giorni.

In seguito alla denuncia sono partite le indagini: rifacendosi alle testimonianze della vittima e degli altri giovani presenti al momento del crimine i militari dell’Arma sono stati in grado di identificare il volto dei rapinatori, in seguito confermato durante il riconoscimento fotografico. Successivamente i Carabinieri sono risaliti agli indirizzi delle abitazioni dei due, dove sono stati arrestati.