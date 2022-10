eSports: una passione targata Italia

Sicuramente chi ha seguito il calcio negli ultimi tempi si sarà reso conto di come, tra pronostici sportivi per schedine vincenti ed un interessante clima pre Mondiali Qatar 2022, il mondo del pallone e quello dei videogiochi siano diventati sempre più connessi.

Oltre all’uscita di FIFA 23 che ha già infiammato le classifiche di Twitch e YouTube, pare che la passione per i videogiochi abbia “colpito” anche grandi campioni come ad esempio Paul Pogba. Il centrocampista della Juventus infatti non parteciperà ai Mondiali a causa di un infortunio, ma ha deciso di ingannare l’attesa per il rientro acquistando una postazione da PC gaming direttamente in casa sua come mostrato su TikTok.

Ma sembra che anche il nostro Paese si sia messo al passo con questo nuovo trend dimostrando una passione ed un’attenzione per il settore videoludico davvero senza eguali. Ovviamente senza dimenticare una buona dose di competitività!

Cominciamo con l’Udinese Esports Open Finals 22

Rimanendo in tema di FIFA 23 e calcio più tradizionale, uno degli avvenimenti più interessanti di quest’ultimo periodo è stato l’annuncio dell’Udinese Esports Open Finals 22 sponsorizzato dalla stessa squadra friulana di Serie A. Il torneo, che si svolgerà da novembre a dicembre, sarà poi “basato” su FIFA 23 per PS5 ed i vincitori diventeranno i player per la prossima stagione video sportiva dell’Udinese.

L’inaugurazione dell’Italian Cup

Verso metà settembre c’è stato infatti il battesimo del fuoco, in tutti i sensi, con la manifestazione Italian Cup. Un evento di due settimane circa dove i migliori giocatori e streamer dello Stivale si sono sfidati fino all’ultimo colpo in canna su Rainbow Six Siege.

Tra auto e palloni con l’Italian Rocket Championship

Ovviamente l’Italia è famosa in tutto il mondo per il calcio, ma che succede se si fa calciare il pallone non a giocatori in carne ed ossa, ma a tostissime macchinine radiocomandate? Il risultato è infatti il divertente titolo Rocket League che è diventato la base per l’Italian Rocket Championship!

Round One, quando i videogiochi sono business

Naturalmente il settore videoludico rappresenta una delle più recenti e fruttuose fonti di business e, su questo tema, si andrà ad imperniare la manifestazione Round One prevista per il 25 ed il 26 ottobre presso le Officine Grandi Riparazioni di Torino. Un evento che si potrà seguire sia fisicamente che in streaming!

Dura lex, sed lex, anche nei videogiochi!

Divertimento, business e tanta competitività, ma non manca qualcosa? Ovviamente le regole e questa è la mission dello studio legale Lexia Avvocati che è da poco entrato nel network dell’Osservatorio Italiano eSports mettendo la sua esperienza al servizio di chi opera nel settore (dai campionati fino alla blockchain passando per il Metaverso). Come dichiarato da Francesco Dagnino, Managing Partner di Lexia Avvocati, “il quadro normativo sta diventando progressivamente più articolato e complesso, anche in ragione della crescente importanza dell’offerta di servizi o prodotti finanziari legati all’intrattenimento. È pertanto essenziale per le aziende del settore poter cogliere le potenzialità di questa evoluzione in modo da essere più competitive e operare al contempo in conformità alla legge”.