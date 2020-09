Escursionista 17enne muore nel Bresciano

Una ragazza di 17 anni è morta precipitando durante una gita in montagna. È accaduto lungo il sentiero che da Vezza d’Oglio porta al Lago Aviolo, in provincia di Brescia. Quando sono intervenuti i soccorritori la giovane era già morta. Avrebbe compiuto 18 anni tra 15 giorni.

Una donna di Bergamo di 49 anni è invece stata elitrasportata in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere precipitata per alcuni metri in parete sul Diedro Armani – Torre d’Ambiéz (Dolomiti di Brenta).

La donna stava affrontando il quarto tiro da prima di cordata quando, per cause da accertare, è precipitata sbattendo violentemente sulla roccia e perdendo conoscenza. L’allarme al 112 è arrivato verso le 11.40 dalle tre compagne che stavano procedendo in due cordate diverse.