Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) della Camera dei Deputati

Roma, 16 marzo 2023

Audizione del Direttore della Direzione centrale delle statistiche demografiche e del censimento della popolazione, Dott. Saverio Gazzelloni

Da anni ormai l’Istat presta un’attenzione particolare ai bambini e ai ragazzi attraverso la messa a punto di indicatori specifici nell’ambito di diversi domini statistici demografici e sociali, come quelli relativi alla povertà, all’istruzione, alle competenze digitali e alla povertà educativa. L’Istituto ha, inoltre, sviluppato nel tempo appositi strumenti conoscitivi dedicati ai giovanissimi e ha realizzato indagini campionarie che vedono i ragazzi adolescenti come protagonisti. La possibilità di interpellare direttamente i minori (con opportune cautele legate all’età) rappresenta, del resto, un’importante modalità per verificare in quale misura i loro diritti siano osservati e tenuti in opportuna considerazione.

Nell’ambito delle problematiche che riguardano le nuove generazioni, diverse iniziative sono state dedicate all’analisi dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, oggetto di riflessione e intervento nelle proposte di legge in esame. Si tratta di fenomeni che l’Istituto ha approfondito in diverse indagini campionarie, anche durante il periodo dell’emergenza sanitaria, e sulla rilevazione dei quali ha intenzione di continuare a investire.

Nel testo che segue viene diffuso un quadro informativo sintetico sul tema del bullismo e del cyberbullismo, così come emerso dall’Indagine “Bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri”, condotta dall’Istituto nel corso del 2021 sugli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. È invece in corso di progettazione una nuova indagine rivolta ai ragazzi tra gli 11 e i 19 anni – che verrà realizzata nell’autunno del 2023 – nella quale troveranno spazio con rinnovata attenzione queste tematiche.